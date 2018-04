Amazon-Aktie: Das ist ein weiteres Ausrufezeichen!

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Die Aktie von Amazon kann in den kommenden Tagen enormen Aufwind erzeugen. Davon jedenfalls sind die Analysten aus der Charttechnik überzeugt. Es kann zu einem Kursgewinn von mindestens 15 % kommen, so die derzeit herrschende Auffassung, nachdem es zuletzt entscheidende Durchbrüche auf dem Weg nach oben gegeben hat. Die Aktie schickt sich nun an, einen neuen Rekord aufzustellen. Dies kann bereits ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Frank Holbaum.