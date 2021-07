Amazon-Aktie: Das ist jetzt wichtig!

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Am Donnerstag, den 29. Juli, wird der Internetriese Amazon seine Bücher öffnen und Einblick in die Zahlen zum zweiten Quartal gewähren. Im Vorfeld dieses bedeutenden Termins präsentiert sich die Aktie im Bullenmodus. Nach einer technischen Korrektur und dem Pullback zum Ausbruchspunkt bei 3.554 Dollar geht es seit dem 19. Juli wieder in nördlicher Richtung. Nach sechs Gewinntagen in Folge haben die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



