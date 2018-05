Amazon Aktie: Das ist ein Kauf!

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Amazon ist eine der stärksten Aktien am Markt. Das zeigte sich auch am Donnerstag wieder, als die Aktie etwas innehielt in der laufenden Aufwärtsbewegung. Das Unternehmen bleibt dennoch lediglich knapp unterhalb einer sehr wichtigen Marke, die einen weiteren Ausbruch nach oben mit sich bringen könnte. Konkret: Amazon befindet sich unmittelbar vor dem Sprung über die Obergrenze bei 1.400 Euro. Das würde ... Mehr lesen?

Ein Beitrag von Moritz von Betzenstein.