Amazon-Aktie: Zu hoch bewertet?

Liebe Leser, in der letzten Woche berichteten unsere Autoren, wie es derzeit um die Amazon-Aktie steht. Ihre Analysen in der Zusammenfassung: Der Stand! Die Amazon-Aktie leidet unter dem Kursverlust und unter den Zahlen, so dass die Bewertung des Unternehmens mittlerweile recht hoch scheint. Die Entwicklung! Nachdem die Corona-Pandemie der Amazon-Aktie lange gute Zahlen beschert hat, hat der Schwung nachgelassen. Laut… Hier weiterlesen