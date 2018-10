Amazon-Aktie: Das hilft enorm weiter!

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Amazon kann in den kommenden Tagen wieder deutlich nach oben klettern, meinen charttechnische Analysten und verweisen auf den Umstand, dass die Aktie sich in einem starken übergeordneten Aufwärtstrend bewegen würde. Dabei ist der Titel in den vergangenen Tagen zwar deutlich zurückgekommen, konnte jedoch ausgerechnet am Freitag zum Ausklang der Woche wieder deutlich aufsatteln. Die Gewinne von gut 4 % sorgen nun ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.