Amazon Aktie: Die gestrige Schwäche ist bedenklich!

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Die Amazon-Aktie überwand in der ersten Julitagen die runde 3.000-US-Dollar-Marke und stieg bis zum 13. Juli zügig auf ein neues Allzeithoch bei 3.344,29 US-Dollar an. Im Anschluss an das neue Hoch setzten Gewinnmitnahmen ein. Sie ließen den Kurs zeitweilig sogar unter die 3.000,00-US-Dollar-Marke zurückfallen.

Nach einem Tief bei 2.918,23 US-Dollar stieg der Kurs wieder an. Zunächst verlief dieser Anstieg sehr ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung