Amazon: Die Aktie geht steil

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Achter Kursanstieg in Folge – wenn das keine Erfolgsmeldung ist: Die Aktie des US-amerikanischen Online-Händlers Amazon ist Medienberichten zufolge Anfang dieser Woche ein Lichtblick an den Aktienmärkten gewesen. Das steigert auch das Vermögen des Amazon-Gründers, CEO und Großaktionärs Jeff Bezos. Der Höhenflug der Amazon-Papiere am Montag machte den umtriebigen und auch umstrittenen Bezos zum reichsten Menschen des Planeten Erde. Die Finanznachrichtenagentur ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Claudia Wallendorf.