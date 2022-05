Amazon-Aktie: Die eine gute Nachricht!

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Die Aktie von Amazon war seit der vorigen Woche deutlich eingebrochen. Von rund 2700 Euro ging es in mehreren Etappen hinab auf zeitweilig nur noch gut 2.250 Euro. Hintergrund waren überraschend schwache Quartalszahlen beim Handelsriesen. Doch die Amazon-Aktie fing sich wieder etwas, notierte am Mittwoch lange Zeit bei rund 2360 Euro, bevor es am Nachmittag wieder auf knapp 2.270 Euro… Hier weiterlesen