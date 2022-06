Amazon-Aktie: Zusagen nicht eingehalten!

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Berichten zufolge haben die Beschäftigten von Amazon (AMZN) in einem Lieferwerk in Bellmawr im US-Bundesstaat New Jersey am Mittwoch die Arbeit niedergelegt und dem Unternehmen vorgeworfen, seine Zusagen bezüglich der Verlagerung von Arbeitsplätzen an andere Standorte nicht einzuhalten. Zehn Beschäftigte legten Arbeit nieder Berichten zufolge soll der Standort in Bellmawr, der als DEW8 bekannt ist, bis Ende dieses Monats geschlossen… Hier weiterlesen