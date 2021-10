Amazon-Aktie: Die Zündschnur ist gelegt!

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Kaum eine andere Firma konnte in den letzten Jahren in Deutschland solch starke Erfolge feiern wie Amazon. Kein Wunder also, dass die Rufe nach einer fairen Besteuerung des US-Konzerns immer lauter werden.

Zuletzt meldete sich der Deutsche Städte- und Gemeindebund (DStGB) zu Wort. Wie unter anderem die „Tagesschau“ berichtete, fordert der Verband eine Besteuerung von Paketen großer Online-Händler. Das würde natürlich in ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung