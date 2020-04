Amazon Aktie: Das Ziel ist fast erreicht!

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Die Amazon-Aktie konnte am 16. März auf dem Niveau von 1.626,03 US-Dollar ihre am 19. Februar gestartete Abwärtsbewegung beenden und einen erneuten Anstieg vollziehen. Er verlief recht steil und führte in der zweiten Märzhälfte auch zu einem Überschreiten der 50-Tagelinie.

Einige Tage verweilte die Aktie im Einzugsbereich ihres 50-Tagedurchschnitts. Zu Beginn dieser Woche geben die Bullen jedoch wieder Gas.



