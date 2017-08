Amazon-Aktie: Zeichnet sich hier eine Einstiegsgelegenheit ab?

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

die Amazon-Aktie befindet sich seit ein paar Wochen in einer Gegenbewegung, die als Korrektur zu verstehen ist. Im Verlauf nähert sich die Aktie nun der 38-Wochenlinie, die auf dem Niveau des unteren Bollinger Bands verläuft. Diese Ausgangslage könnte der Aktie nun wieder etwas Auftrieb verschaffen. Nicht auszuschließen ist eine Berührung des unteren Bollinger Bands.

Das Chancen-Risiko-Verhältnis scheint ganz gut zu sein!

Bereits in der Vergangenheit hat die 38-Wochendurchschnittslinie den Kurs wieder in die Spur gebracht, sodass dieses Szenario auch dieses Mal wieder eintreten könnte. Neben der Durchschnittslinie und dem Bollinger Band deutet auch der Stochastik Indikator auf eine mögliche Einstiegsmöglichkeit hin. Dieser bewegt sich seit längerem in Richtung des unteren Drittels und damit in die spannende Kauf-Zone.

Charttechnischer Ausblick: Der Fall unter die 100-Tage-Linie kann negativ gedeutet werden!

Negativ auf das Chartbild hat sich der Fall der Aktie unter den gleitenden Durchschnitt (100) ausgewirkt. Deshalb könnte es theoretisch bis auf 890 USD zurückgehen. Hier verläuft die 200-Tage-Linie.

Ein Beitrag von Johannes Weber.