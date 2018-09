Amazon Aktie: Zalando hat kein Interesse!

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Es geistern schon seit Längerem Gerüchte durch die Branche, wonach Amazon ein Interesse am Kauf von Zalando haben könnte. Selbst wenn das den Tatsachen entspräche, wird es dazu aber wohl nicht kommen. Zumindest sagte Co-Chef David Schneider gegenüber der „Bild am Sonntag“, dass Zalando lieber unabhängig bleibe. Es gebe noch zu viel, was man mit Zalando vorhabe. Ein Verkauf von Anteilen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.