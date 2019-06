Amazon Aktie: Wo innerhalb von Stunden geliefert wird!

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Amazon meldete sich am Donnerstag mit einer interessanten Mitteilung. Demnach will AmazonFresh – die bekanntlich frische Produkte inklusive Fleisch und Meeresfrüchten anbieten – zukünftig in Las Vegas in sehr kurzer Zeit liefern. Wer dort „Prime“-Mitglied ist, der soll seine Bestellung innerhalb von nur 1-2 Stunden geliefert bekommen. Amazon verweist darauf, dass dies für Lebensmittel, Schönheitsprodukte, Haushaltsgüter und weitere Dinge gilt, die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



