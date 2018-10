Amazon Aktie: Wird jetzt wieder alles besser?

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

An der Börse ging es am Mittwoch und Donnerstag gewaltig bergab, besonders stark betroffen davon war unter anderem auch die Aktie von Amazon. Die fiel von rund 1.630 Euro bis auf 1.467 Euro im Tief und bescherte ihren Anlegern damit herbe Verluste. Am heutigen Freitag scheint die Stimmung sich aber mit Zugewinnen von knapp vier Prozent im morgendlichen Handel wieder aufzuhellen. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.