Amazon Aktie: Wird diese Bilanz alles toppen?

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Der Online-Handelsriese Amazon wird am Donnerstag, 30. April, seine Bilanz für das abgelaufene Quartal vorlegen. Da der Konzern in der derzeitigen Corona-Krise zu den Gewinnern gehört, sorgt das bereits im Vorfeld für große Beachtung. Das Finanzportal „finanzen.net“ veröffentlichte dazu nun eine Einschätzung der Analysten. Demzufolge geht man wohl davon aus, dass sich die jüngsten Profite womöglich schon in diesem Zahlenwerk niederschlagen. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung