Amazon Aktie: Wie wird sich die Aktie nach dem Q2-Gewinnbericht entwickeln?

Amazon.com Inc. (AMZN) war einer der größten Nutznießer der Covid-19-Pandemie. Das Unternehmen verzeichnete ein starkes Wachstum in allen seinen Geschäftsbereichen. Viele Menschen gingen zum Online-Shopping über, was das Wachstum von E-Commerce-Unternehmen ankurbelte.

Infolgedessen kletterte die Amazon-Aktie im Jahr 2020 um fast 80 Prozent.Allerdings hat sich das Wachstum von Amazon in diesem Jahr verlangsamt, da das Leben wieder zur Normalität zurückkehrt und die



