Amazon Aktie: Wie wird die MGM-Übernahme der Aktie zugute kommen?

Amazon.com Inc. (NASDAQ:AMZN) hat kürzlich eine Vereinbarung zur Übernahme eines führenden Unterhaltungsunternehmens namens MGM Studios in einer Transaktion im Wert von 8,45 Mrd. $ unterzeichnet. Der Deal ist der zweitgrößte seit der Übernahme von Whole Foods für $13,7 Mrd. im Jahr 2017. Der jüngste Schritt ist Teil von Amazons breiterer Strategie, um im Online-Streaming-Bereich mit Konkurrenten wie Netflix und Disney zu ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



