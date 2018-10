Amazon Aktie: Wie viel ist genug?

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Amazon fährt dieser Tage weiterhin Rekordergebnisse ein und setzt seinen Wachstumskurs unentwegt fort. Doch den Anlegern scheint das Tempo dabei einfach nicht auszureichen. Auf die jüngsten Quartalsergebnisse reagierte die Amazon Aktie mit deutlichen Kursverlusten, da die Erwartungen der Analysten nicht erfüllt werden konnten.

Das Vertrauen in Amazon nimmt jetzt in einem rapiden Tempo ab. Allein in den letzten vier Wochen blicken Anleger

Ein Beitrag von Robert Sasse.