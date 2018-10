Amazon-Aktie: Wie stark ist der Trend wirklich?

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Der amerikanische Nasdaq Index ist in den letzten beiden Handelstagen massiv unter Druck geraten und hat auch Werte wie Amazon mit nach unten gezogen. Der Titel war eigentlich auf dem Weg in Richtung eines neuen Rekordhochs, doch daraus wurde nun erst einmal nichts. Der Kursrutsch war sogar so stark, dass das untere Bollinger Band unterschritten wurde.

Ein Beitrag von Johannes Weber.