Amazon Aktie: Wie eine Neugründung in Michigan die $60B-Flaschenwasserindustrie stört!

Boxed Water Is Better, eine nachhaltige verpackte Wasseralternative, die landesweit und online verfügbar ist, veröffentlichte eine Lebenszyklusstudie, die von der Anthesis Group durchgeführt wurde und die Umweltauswirkungen von Kunststoff-, Aluminium- und Boxed Water-Behältern vergleicht. Die Produktion und der Verbrauch von traditionellen Kunststoff- und Aluminium-Wasserflaschen hat laut Robert Koenen, dem CMO für Wasser in Schachteln, enorme Folgen für die Umwelt. Boxed Water, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



