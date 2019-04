Amazon Aktie: Wichtig für alle Investoren

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Amazon hat am Mittwoch einen sehr geringen Abschlag hinnehmen müssen. Ein gutes Zeichen, so die Meinung von Investoren und Analysten. Denn Amazon zeigte schon in den zurückliegenden Handelssitzungen zwar kleinere Kursschwächen. Dennoch ist der Wert dabei allenfalls das Opfer von Gewinnmitnahmen.

Wirtschaftlich alles im grünen Bereich

Denn gerade die wirtschaftlich orientierten Analysten sind unverändert der Meinung, dass die Aktie sich im Aufwärtstrend halten ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.