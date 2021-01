Amazon Aktie: Wettbewerbswidriger Praktiken?

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Die wettbewerbsrechtlichen Untersuchungen gegen Jeff Bezos’ Amazon Inc. (NASDAQ: AMZN) sind nun auch auf das E-Book-Geschäft in Connecticut übergeschwappt, berichtet das Wall Street Journal. Angeblich ist eine ähnliche Untersuchung auch in Kalifornien im Gange.

Was geschah

Das Journal zitiert den Generalstaatsanwalt von Connecticut, William Tong, mit der Aussage, dass Amazons Vereinbarung mit den Verlegern auf wettbewerbswidriges Verhalten untersucht wird: "Unser Büro überwacht diesen ...



