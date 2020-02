Amazon Aktie: Weiteres Wachstum noch nicht eingepreist?

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Turbulenzen hin, Turbulenzen her: Die Amazon-Aktie zeige sich gegenüber den Auswirkungen des Corona-Virus auf den Aktienmärkte erstaunlich resistent. Darauf wies am Dienstag das Finanzportal „gevestor.de“ hin. Die imponierenden Zahlen des Weihnachtsgeschäfts hätten der Aktie einen Schub gegeben. Dieser zeige wohl nachhaltige Wirkung. Nicht nur, dass das Unternehmen die magische Marke von 1 Billionen Dollar in Sachen Börsenwert geknackt hätte. Auch die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



