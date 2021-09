Amazon-Aktie: Weiterer Schub für E-Commerce!

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Was Sie wissen müssen

Finanztrends Video zu Amazon



mehr >

(NASDAQ:AMZN) kündigte zwei Lieferstationen in Hannover und Baltimore an. Die 72.000 Quadratmeter große Anlage in der 2100 Van Deman Street ist Amazons Debüt in Baltimore. Die 194.000 Quadratmeter große Anlage am 7226 Preston Gateway Drive ist die dritte Lieferstation von Amazon in Hannover. Darüber hinaus eröffnete Amazon ein Career Center und zwei Lieferstationen in der Region Hampton Roads. Das ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!