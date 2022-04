Amazon-Aktie: Weitere Probleme im Arbeitsrecht!

Finanztrends Video zu Amazon



Amazon.com Inc's (NASDAQ:AMZN) Pläne, verletzte US-Lagerhausmitarbeiter an gemeinnützige Gruppen wie Obdachlosenheime, Küchen und Wohltätigkeitsläden zu schicken, lösten Kritik von Arbeitnehmer' rechtsanwälten aus, die Financial Times berichtet. Im Jahr 2021 gab es 34.001 schwerwiegende Verletzungen in US-Amazon-Einrichtungen, ein Anstieg um 36 % im Vergleich zum Vorjahr. Amazon hat der Eindämmung seiner schweren Verletzungen Priorität eingeräumt, nachdem Amazon's Lagerhäuser die Aufmerksamkeit der Behörden auf sich gezogen… Hier weiterlesen