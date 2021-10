Amazon-Aktie: An Weihnachten soll es keiner Lieferprobleme geben!

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Finanztrends Video zu Amazon



mehr >

(NASDAQ:AMZN) beruhigte Käufer und Branchenbeobachter, dass das Unternehmen gut vorbereitet ist, um Herausforderungen in der Lieferkette während der Weihnachtszeit zu vermeiden. Amazons Kombination aus Flugzeugen, Lastwagen, Schiffen und Lieferwagen, die die Lagerhäuser mit Personal ausstatten, hat das Unternehmen in eine ausgezeichnete Position gebracht, um “den Kunden das zu liefern, was sie wollen, wann sie es wollen und ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!