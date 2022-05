Amazon-Aktie: Was sagen die Zahlen?

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Finanztrends Video zu Amazon



mehr >

Liebe Leser, wie es scheint, hat die Amazon-Aktie durchaus das Zeug dazu, sich zu neuen Höhen aufzuschwingen. Folgendes berichteten unsere Autoren letzte Woche in ihren Analysen. Der Stand! Nicht zuletzt wegen des Ausbaus der Amazon Cloud-Sparte steht das Unternehmen derzeit mit etwas schlechteren Zahlen da. Was bedeutet dies für die Amazon-Aktie? Die Entwicklung! Weil sich der E-Commerce-Trend in 2021 noch… Hier weiterlesen