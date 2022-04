Amazon-Aktie: Was ist los?

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Was Sie wissen müssen Amazon.com, Inc. (NASDAQ:AMZN) Aktien notieren am Freitag um 2,65% niedriger bei $2.887,20 und um 12,12% niedriger im Vergleich zum letzten Monat. Die Abwärtsbewegung von Amazon ist wahrscheinlich im Einklang mit dem breiteren Markt, da die US-Indizes aufgrund der anhaltenden Volatilität ebenfalls gefallen sind, da Händler die Aussichten der Fed-Politik, steigende Treasury-Renditen und vierteljährliche Gewinnberichte bewerten. Die Anleger… Hier weiterlesen