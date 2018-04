Amazon-Aktie: Was ist denn da los?

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Amazon musste am Dienstag einen massiven Rücksetzer im Chartverlauf hinnehmen. Die Aktie verlor fast 4 % und befindet sich wieder in einer deutlich schwächeren Position, meinen die charttechnischen Analysten mit Blick auf die jüngste Kursentwicklung. Am Mittwoch ging es um weitere fast 3 % nach unten. Dennoch sind die Chancen auf Kursgewinne von deutlich mehr als 10 % weiterhin absolut intakt. ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Frank Holbaum.