Amazon-Aktie: Was ist die Zukunft?

Mit einem Kursverlust von 16 Prozent wurde die Amazon-Aktie am Freitag von Anlegern förmlich in den Keller geprügelt. Heute Morgen war die Aktie des Online-Handels- und Cloud-Gigangen wieder leicht im Plus. War die Strafe für die sehr schwachen Quartalszahlen doch zu hart? Online-Handel, Cloud und Werbegeschäft Ansichtssache. Für die einen ja, für die anderen nein. Für die meisten Anleger ist… Hier weiterlesen