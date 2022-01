Amazon-Aktie: Warum sie heute abrutscht!

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Amazon.com Inc. (NASDAQ:AMZN) handelt am Montag inmitten einer allgemeinen Marktschwäche schwächer, da ein Anstieg der Renditen und erwartete Bedenken über ein Tapering im Jahr 2022 die Aktien belasten. Die US-Notenbank hat in einem Protokoll der letzten Fed-Sitzung im Dezember angedeutet, dass sie ein schnelleres Tapering in Betracht zieht als bisher erwartet.

Steigende Zinssätze führen zu höheren Anleiherenditen, was sich tendenziell negativ auf ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung