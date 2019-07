Amazon-Aktie: Das Warten geht weiter!

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Die Amazon-Aktie stieg in der vergangenen Woche bis auf 2.035,80 US-Dollar an und stellte damit den Kontakt zum Allzeithoch bei 2.050,50 US-Dollar her. Wer allerdings in dieser Woche den Durchbruch auf eine neue Bestmarke erwartet hat, muss auf einen anderen Zeitpunkt vertröstet werden. Die überkaufte Marktphase hat dazu geführt, dass der Kurs in den letzten Tagen wieder etwas zurückgekommen ist, aktuell ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



