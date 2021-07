Amazon-Aktie: War der Kurssprung nur ein Vorgeschmack auf die kommenden Jahre?

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Amazon (WKN: 906866)-Gründer Jeff Bezos hat sich fast drei Jahrzehnte nach Gründung des Unternehmens zumindest vom Posten des Vorstandsvorsitzenden zurückgezogen. Damit nimmt einer der erfolgreichsten Manager der Geschichte seinen Hut. An der Börse scheint man diesen Schritt zu begrüßen, denn am Tag der Machtübergabe hat die Aktie kurioserweise einen ihrer besten Tage seit Monaten erlebt!

Ist das ein erster Vorgeschmack auf die weitere Entwicklung des Aktienkurses?

Amazon ist einer der größten Millionärsmacher

Obwohl Jeff Bezos sich mehr oder weniger aus dem Tagesgeschäft zurückzieht, heißt das nicht, dass sich an der Strategie jetzt plötzlich viel ändern wird. Warum auch?! Amazon ist so erfolgreich wie kaum ein anderes Unternehmen auf der Welt. In den inzwischen mehr als 20 Jahren, die seit dem Börsengang ins Land gezogen sind, hat der Aktienkurs einen beispiellosen Aufstieg erlebt. Trotz anfänglicher Schwierigkeiten um die Jahrtausendwende herum, als auch der Kurs der Amazon-Aktie in die Tiefe gerissen wurde, liegt der durchschnittliche Kursanstieg seit dem Börsengang bei etwa 40 % pro Jahr!

Damit hat die Aktie über die Jahrzehnte etliche Aktionäre zu Millionären gemacht. Denn als die Amazon-Aktie am 15.05.1997 an der Börse gelistet wurde, kostete ein Anteilsschein gerade einmal 18 US-Dollar. Aktuell muss man für eine Aktie 3.716 US-Dollar auf den Tisch legen (Stand: 09.07.2021)! Und das ist eigentlich auch nur die halbe Wahrheit. Denn in den Jahren 1998 und 1999 gab es insgesamt drei Aktiensplits. Umgerechnet hätte man damit eigentlich sogar nur 1,5 US-Dollar bezahlt, da aus der einen Aktie, die man für 18 US-Dollar erworben hat, 12 Aktien geworden sind. Ohne diese Aktiensplits würde eine Amazon-Aktie etwa 44.560 US-Dollar kosten.

Zurückblickend hätte man also nicht viel mehr machen müssen, als 1997 etwa 23 dieser Aktien zum Gesamtpreis von kaum mehr als 400 US-Dollar zu kaufen, um heute Millionär zu sein. Aber hinterher ist man immer schlauer …

Die Gewinne explodieren

Kommen wir zurück zur zukünftigen Entwicklung des Aktienkurses. Kauft man heute 23 Amazon-Aktien, würde der Kauf etwa 85.000 US-Dollar kosten. Könnte man damit in weiteren 20 Jahren auch zum Millionär werden? Vielleicht!

Zwar kann Amazon in Zukunft nicht mehr so dynamisch wachsen wie in den Anfangsjahren, als sich der Umsatz von Jahr zu Jahr verdoppelt hat. Aber auch heute gelingt es dem Giganten noch, spektakuläre Wachstumsraten an den Tag zu legen. Im letzten Geschäftsjahr beispielsweise ist der Umsatz um stattliche 37 % auf 386 Mrd. US-Dollar gestiegen. Der Gewinn nach Steuern wurde sogar auf mehr als 21 Mrd. US-Dollar mehr als verdoppelt. Insgesamt hat Amazon in den vergangenen Jahren gezeigt, dass sich die Investitionen der vergangenen Jahre und sogar Jahrzehnte auszahlen. Allein zwischen den Geschäftsjahren 2016 bis 2020 hat sich der Nachsteuergewinn fast verzehnfacht. In diesem Jahr scheint Amazon da sogar noch eine Schippe drauflegen zu wollen. Allein im ersten Quartal hat sich der Gewinn nach Steuern gegenüber dem Vorjahr auf 8,1 Mrd. US-Dollar mehr als verdreifacht.

Wo die Amazon-Aktie in 20 Jahren stehen wird ist zwar unmöglich einzuschätzen. Aber aus meiner Sicht hat das Unternehmen noch jede Menge Potenzial und angesichts der riesigen Gewinne wird es sicherlich auch bald eine Dividende oder zumindest Aktienrückkäufe geben. Selbst wenn es am Ende nicht zur Million reichen sollte, stehen die Chancen aus meiner Sicht gut, dass Amazon zumindest besser abschneidet, als der Gesamtmarkt.

