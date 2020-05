Amazon-Aktie – Wahnsinns-Aktie – neue Tops!

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Wenn eine Aktie gut durch die Krise kommt, dann die Amazon-Aktie! Mit nur kurzfristigen Verlusten und anschließend neuen Hochs ist die langfristige Aufwärtsbewegung nochmals bestätigt worden. Der Kurs-Rücksetzer in der Krise scheinbar nur eine Marktbereinigung! Und das Unternehmen bekam in den vergangenen Wochen Zuspruch von namhaften Experten. So äußerte sich erst kürzlich einer der erfolgreichsten Hedgefonds-Manager, Stanley Druckenmiller zu Amazon. So ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



