Amazon-Aktie: Vorstand genehmigt Split!

Amazon.com Inc. (AMZN) hat in einem Zulassungsantrag bekannt gegeben, dass der Vorstand einen Aktiensplit im Verhältnis 1:20 genehmigt hat. Der Aktiensplit und die anteilige Erhöhung der genehmigten Aktien müssen von den Aktionären auf der Jahreshauptversammlung 2022 genehmigt werden, die derzeit für den 25. Mai 2022 geplant ist. Jeder bei Geschäftsschluss am 27. Mai 2022 eingetragene Aktionär des Unternehmens wird am oder um den ...



