Amazon-Aktie: Ein Vorbild in Sachen Kundenservice!

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Der deutsche Markt macht noch nicht einmal 10 Prozent des Umsatzes von Amazon aus. Daran sieht man zum einen, dass der hiesige Markt für Amazon zurzeit relativ unbedeutend ist, zum anderen sieht man aber auch, dass es noch riesiges Potenzial in Deutschland gibt. In meiner subjektiven Wahrnehmung hat fast jeder im Alter zwischen 18 und 39 in Deutschland schon mal ein ... Mehr lesen?

Ein Beitrag von Johannes Weber.