Amazon-Aktie: Von der Corona-Krise unbeeindruckt – Video

Amazon zählt zu den wenigen „Corona-Gewinnern“ in der Wirtschaft, was den Aktienkurs immer weiter in die Höhe treibt. Aber ist diese Börseneuphorie fundamental auch gerechtfertigt? Oder sehen wir hier schon eine maßlose Übertreibung, die in Kürze zu einem bösen Absturz führen könnte?

Manuel Koch beschäftigt sich vor diesem Hintergrund in seiner Analyse mit zentralen Kennziffern wie dem Kurs-Umsatz-Verhältnis und dem Kurs-Gewinn-Verhältnis.



