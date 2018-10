Amazon Aktie: Versand in den USA wird wohl teurer!

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Es sieht so aus, als müsste Amazon in Zukunft für den Versand seiner Pakete in den USA in Zukunft deutlich mehr bezahlen müssen. Die amerikanische Post hat jüngst eine Reihe von Preiserhöhungen vorgeschlagen, welche sich auch auf den Versandhandel auswirken würden. Dort würden die Preise für kleine Pakete um 12 Prozent steigen, schwere Pakete sollen um 9 Prozent teurer werden. Noch ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.