Amazon Aktie: Verleumdungsklage gegen Jeff Bezos!

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Ein Gericht in Los Angeles hat eine Verleumdungsklage gegen Jeff Bezos abgewiesen.

Die Klage, die im Februar vom Bruder der romantischen Partnerin von Jeff Bezos, Lauren Sanchez, eingereicht worden war, wurde am Donnerstag aus Mangel an Beweisen abgewiesen, berichtet das Wall Street Journal. Sanchez behauptete, der Gründer von Amazon Inc. (NASDAQ:AMZN) habe ihn fälschlicherweise beschuldigt, dem National Enquirer Nacktfotos von Bezos ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung