Amazon Aktie: Ver.di lässt nicht locker!

Schon seit Jahren kämpft die Gewerkschaft Ver.di für bessere Arbeitsbedingungen der Beschäftigten bei Amazon. Dieser Kampf setzt sich auch am heutigen Freitag fort. An den Standorten in Bad Hersfeld sowie in Rheinberg wurden die Angestellten zu einem Ausstand aufgerufen. Dieser begann bereits in der Nachtschicht und soll bis um Mitternacht anhalten.

Der Termin ist nicht willkürlich gewählt.

Ein Beitrag von Leonhard Kringel.