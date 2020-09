Amazon Aktie: Unglaublich – dieses Potenzial!

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Spätestens seit der Einführung von Amazon Pay ist es klar: Der Internetgigant will auch im wachstumsstarken Markt rund um Finanzdienstleistungen eine führende Rolle spielen. Jetzt hat Amazon hierfür einen weiteren Schritt unternommen, wie die Nachrichtenagentur Reuters am Mittwoch berichtete. Demnach hat der Tech-Konzern in Indien neue Finanzangebote auf den Weg gebracht. Hierbei soll es sich um Goldanlagen und Versicherungen handeln.

