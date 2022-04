Amazon Aktie: Unfassbarer Gewinn!

Weitere Suchergebnisse zu "Royal Mail":

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Amazon, die im Segment "Internet Einzelhandel" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 18.04.2022, 22:24 Uhr, an ihrer Heimatbörse NASDAQ GS mit 3034.13 USD.

Nach einem bewährten Schema haben wir Amazon auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 7 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Anleger: Die Anleger-Stimmung bei Amazon in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, die wir für Sie ausgewertet haben, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. Dabei zeigte sich, dass in den vergangenen ein bis zwei Tagen weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, womit der Titel insgesamt die Einschätzung "Sell" erhält. Schließlich haben diese Form der Analyse um konkret berechenbare Handelssignale aus den sozialen Medien angereichert. Dabei zeigten sich 0 Sell- und 8 Buy-Signale. Aus diesem Bild wiederum lässt sich auf dieser Stufe eine "Buy" Empfehlung ableiten. Damit errechnet sich unserer Einschätzung nach zum Punkt Anleger-Stimmung insgesamt ein "Hold".

2. Analysteneinschätzung: Analysten haben in den zurückliegenden 12 Monaten für die Amazon 39 mal die Einschätzung buy, 0 mal die Einschätzung Hold sowie 2 mal das Rating Sell vergeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Buy". In Reports jüngeren Datums kommen die Analysten im Schnitt zur gleichen Beurteilung - unterm Strich ist das Rating für das Amazon-Wertpapier aus dem letzten Monat "Buy" (9 Buy, 0 Hold, 2 Sell). Schließlich beschäftigen sich die Analysten auch mit dem aktuellen Kurs von 3034,13 USD. Auf dieser Basis erwarten sie eine Entwicklung von 36,22 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 4133,21 USD. Diese Entwicklung betrachten wir als "Buy"-Einschätzung. Insofern ergibt sich insgesamt für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Buy".

3. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Amazon liegt bei einem Wert von 70,13. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Internet & Katalog Einzelhandel" (KGV von 40,88) über dem Durschschnitt (ca. 72 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Amazon damit überbewertet und erhält folglich eine "Sell"-Bewertung auf dieser Stufe.

