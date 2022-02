Amazon-Aktie: Turnaround ? Auf diese Marken kommt es nun an!

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Die Amazon-Aktie hat sich in den vergangenen Tagen deutlich stabilisiert und Hoffnungen auf einen erfolgreichen Turnaround geweckt. An die Kursstabilisierung im Bereich von 2.700 und 2.900 Dollar hat sich am Freitag und am Montag ein bullisches Umkehrmuster angeschlossen, das den Kurs nun wieder ganz dicht an die 3.000-Dollar-Marke herangeführt hat. Zuvor wurden Widerstände bei 2.871/2.881 Dollar und 2.950 Dollar überwunden.

