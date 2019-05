Amazon Aktie: Trotz geringer Verluste – sehr stark!

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Amazon Aktie: Letzte Chance zum Einstieg?

Amazon hat in den zurückliegenden Tagen einen starken Eindruck hinterlassen. Der Wert konnte auf Basis der Kurse in den vergangenen drei Monaten insgesamt + 21 % für sich verbuchen. Die Aktie kletterte alleine in einem Monat noch um gut 8 % und konnte auch in den vergangenen Tagen kleinere Gewinne verbuchen. Dann kam es am Dienstag ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



