Amazon Aktie: Ein Trendwechsel in nächster Nähe!

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Die Aufwärtsbewegung rauschte nur knapp an der Bestätigung des Trendwechsels vorbei. Der noch immer einzuholende Widerstand liegt bei 1.833,00 USD und bei Beibehalten des Kursverlaufs ist jener Wert auch erreichbar. Die Unterstützung, die bei 1.307 USD notiert, hält den Kurs konstant darüber und scheint in nächster Zeit nicht unterboten zu werden. Ein Kaufsignal am 01.02.2019 konnte die Aktie an Höhe gewinnen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Maximilian Weber.