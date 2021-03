Amazon Aktie: Tesla-Rivale Rivian will bis 2023 über 3.500 Schnellladegeräte installieren!

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Amazon.com Inc. (NASDAQ:AMZN)-gestütztes Elektrofahrzeug-Startup Rivian gab am Donnerstag Pläne bekannt, bis Ende 2023 mehr als 13.500 Ladestationen in den USA und Kanada zu installieren, die sowohl exklusiv für seine Kunden als auch für die Öffentlichkeit gedacht sind. Das Elektrofahrzeug-Startup sagte, dass sein Rivian Adventure Network, das exklusiv für Besitzer seiner bald auf den Markt kommenden Elektrofahrzeuge gedacht ist, mehr als 3.500 ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



