Amazon Aktie: Sturz ins Bodenlose!

Über Jahre galt die Aktie von Amazon schon fast als ein Garant für steigende Kurse. Jetzt hat sich die Situation aber grundsätzlich geändert und es geht mit dem Papier rapide abwärts. Seit dem letzten Hoch im September hat sich Amazon an der Börse schon um 23 Prozent verschlechtert. Der negative Trend hält am Dienstagmorgen mit Verlusten in Höhe von 2,34 Prozent ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.