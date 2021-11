Amazon-Aktie: Streit an sieben Amazon-Standorten?

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Überblick

Die deutsche Gewerkschaft Verdi hat am Sonntag alle Beschäftigten an sieben verschiedenen Standorten von Amazon.com, Inc . (NASDAQ:AMZN) wegen eines Tarifkonflikts zum Streik aufgerufen.

Nach Angaben eines Verdi-Sprechers ist die Dauer des Streiks offen. Verdi fordert von dem Unternehmen eine Anhebung der Löhne und Gehälter in der gesamten Einzel- und Versandhandelsbranche in Deutschland.

Die Streiks sollen am Montag beginnen und bis Dienstag andauern.