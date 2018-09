Amazon Aktie: Streik trotz Lohnerhöhung!

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Amazon kündigte vor Kurzem an, den Lohn für Beschäftigte in Bad Hersfeld um zwei Prozent erhöhen zu wollen. Den Betroffenen reicht das aber allem Anschein nach nicht aus. Nicht nur sagte Marcel Schäuble von der Gewerkschaft Verdi, dass nach wie vor das Lohnniveau aus Einzel- und Versandhandel das Maß der Dinge sei, am heutigen Mittwoch kam es auch erneut zu Streiks ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.